Gadżety survivalowe, które warto zabrać ze sobą w góry

Survival to wciągające hobby, które bywa jednak niebezpieczne, zwłaszcza dla osób początkujących, które dopiero zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w sztuce przetrwania . Na początek warto więc wybierać miejsca, które są co prawda, położone na odludziu, lecz jednocześnie znajdują się na tyle blisko cywilizacji , że pozwolą nam powrócić z wyprawy bez narażania się na niebezpieczeństwo.

W okolice te warto się wybrać tym bardziej, że miejscowości takie, jak Krynica-Zdrój są nie tylko świetną bazą wypadową w góry, jak i dysponują bogatą i rozbudowaną bazą noclegową. Dostępne apartamenty do wynajęcia to doskonała propozycja na nocleg dla miłośników survivalu, której wygodę doceni każdy zwłaszcza po powrocie z długiej i wyczerpującej górskiej wyprawy.

Wyruszając na wyprawę survivalową, warto zatroszczyć się o posiadanie przy sobie szeregu akcesoriów. Obok klasycznych gadżetów turystycznych, do których możemy zaliczyć m. in. plecak, bidon, apteczkę i okulary przeciwsłoneczne, istnieją także bardziej specjalistyczne akcesoria, określane mianem gadżetów survivalowych. Jak sama nazwa wskazuje, zostały one stworzone specjalnie po to, aby pomóc swoim posiadaczom przetrwać w szczególnie trudnych i wymagających warunkach. A o takie nietrudno w górskich okolicach, które bywają bardzo wymagające, zwłaszcza dla początkujących.