Gadżety turystyczne przydatne na górskim szlaku. Jakie akcesoria zabrać na wyprawę na Wielką Czantorię?

Dlaczego warto wybrać się na Wielką Czantorię? Jaki jest najkrótszy i najłatwiejszy szlak prowadzący na szczyt?Zanim przejdziemy do przedstawienia propozycji górskich akcesoriów przydatnych dla każdego miłośnika zdobywania górskich szczytów, warto powiedzieć, dlaczego w ogóle warto wybrać się na Wielką Czantorię? Nie jest to bowiem tak popularny i chętnie odwiedzany przez kolejne pokolenia turystów szczyt jak chociażby Śnieżka, Babia Góra czy Kasprowy Wierch. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że nie warto go zdobywać – wręcz przeciwnie! Wielka Czantoria nie bez powodu bywa uznawana za jeden z najbardziej widokowych szczytów w okolicy, lecz dopiero stojąc na jej szczycie, mamy szansę dowiedzieć się dlaczego.