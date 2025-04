Nowe odkrycia na wyspie Skye. Ślady dinozaurów i prehistoryczne sekrety

Badania, które zostały opublikowane 2 kwietnia w czasopiśmie naukowym "PLOS ONE" przez badacza Tone Blakesley z Uniwersytetu w Edynburgu i jego współpracowników, pokazują, że te doskonale zachowane ślady znajdują się w pofałdowanych formacjach skalnych wyspy.

Odkryte ślady, mierzące od 25 do 60 cm długości, należą do dwóch typów: trójpalczaste ślady pozostawione przez dwunożne, mięsożerne teropody oraz okrągłe, przypominające opony ślady stworzone przez czworonożne, długoszyje zauropody. Na podstawie porównań z wcześniejszymi znaleziskami, naukowcy przypuszczają, że ślady te mogły zostać pozostawione przez duże teropody podobne do megalozaura oraz wczesne gałęzie grupy neozauropodów, przypominające cetiozaura.