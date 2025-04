Wyeksportowano 600 ton Iphonów. Apple czarteruje loty z Indii do USA

Jak podaje Reuters, Apple zdecydowało się na wynajęcie samolotów towarowych, aby przetransporotwać swój sprzęt z Indii do Stanów Zjednoczonych. Przeszło 600 ton iPhone'ów zostanie przewiezionych do Ameryki, aby uniknąć cie ceł nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Cło w przypadku importowania rzeczy z Chin wyniesie 125 proc. tymczasem z Indii zaledwie 26 proc., które i tak zostały zawieszone na 90 dni.

Od marca z Indii wyleciało sześć samolotów transportowych z produktami Apple, każdy o ładowności 100 ton . Według danych, zaledwie 20 proc. iPhone'ów importowanych do USA pochodzi z Indii, reszta z Chin. Amerykańska firma chce zminimalizować koszty i w ten sposób próbuje ominąć cła.

Produkcja w fabryce Foxconn, która wytwarza iPhone'y, wzrosła, a wartość przesyłek z Indii do USA znacznie się zwiększyła. W styczniu wartość ta wyniosła 770 mln dol., a w lutym 643 mln dol., co jest znacznym wzrostem w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.