Stanowią 40 proc. Odnawialne źródła energii zyskują na znaczeniu

Jak wynika z raportu think-tanku Ember, w 2024 r. odnawialne źródła energii odpowiadały za ponad 40 proc. globalnej produkcji elektryczności. Mimo tego sukcesu, rosnące zapotrzebowanie na energię prowadzi do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, co przyczynia się pogłębiania się kryzysu klimatycznego.

Pomimo dynamicznego rozwoju, energia słoneczna stanowi jedynie 7 proc. światowej produkcji energii. Dla porównania, energia wiatrowa to 8 proc., a hydroelektryczna 14 proc. Wzrost produkcji z odnawialnych źródeł nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem, co utrudnia redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Globalne zużycie energii wzrosło w 2024 r. o 4 proc., co przyczyniło się do wzrostu emisji CO2 do 14,6 mld ton. Chociaż odnawialne źródła energii rozwijają się, ich udział w globalnym miksie energetycznym wciąż jest niewystarczający, by zaspokoić rosnące potrzeby.