Głośnik Bluetooth posiada wyświetlacz z diodami LED i jest w stanie grać nawet do 16 godzin. Poza Bluetoothem, ten oferujący moc 24 W sprzęt podłączymy do smartfona, tabletu lub komputera także za pomocą kabla jack 3,5 mm.

Model Pipe 2.0 ma niewielkie gabaryty - wymiary głośnika to 25,2 x 16,6 x 10 cm, zaś jego waga to zaledwie 580 g. Dla zwiększenia wygody na podłużnej, okrągłej obudowie nie mogło oczywiście zabraknąć uchwytu do przenoszenia. Oferuje także dźwięk rozchodzący się w 360° w całym pomieszczeniu. Użytkownik może także zdecydować się na dwa takie głośniki, aby sparować je ze sobą poprzez Bluetooth i uzyskać efekt stereo.