Google ma sposób na oszustwa telefoniczne. Nowa funkcja na Androida

Oczywiście, "analizowanie wzorców rozmowy" może budzić pewne obawy o naszą prywatność, ponieważ oznacza to monitorowanie naszych rozmów w czasie rzeczywistym. Google zapewnia jednak, że technologia Gemini Nano działa lokalnie, bez przesyłania danych do chmury. Co więcej, funkcja ta będzie dobrowolna, a użytkownicy będą mogli zdecydować, czy chcą z niej korzystać. Pytanie tylko, czy nie zniechęci to osób, które najbardziej potrzebują takiej ochrony.