Google Maps: nowy interfejs w telefonie. Zobaczysz po aktualizacji

Użytkownicy Map Google powinni zwrócić uwagę na aktualizację do wersji 11.138.x , która przynosi zmiany w dolnym pasku opcji - opisuje 9to5Google . Dotychczasowy pasek z pięcioma przyciskami został zastąpiony przez trzy opcje: Odkrywaj, Ty i Opublikuj. To duże uproszczenie interfejsu, który dla wielu użytkowników Google Maps mógł się wydawać skomplikowany, zwłaszcza z uwagi na mnogość dostępnych tu opcji.

Nowa konfiguracja ma sprawić, że korzystanie z Google Maps będzie bardziej intuicyjne . W ciągu ostatnich lat aplikacja wzbogaciła się o wiele funkcji, przestając być jedynie prostą nawigacją samochodową. Dziś to także cenne narzędzie podczas planowania wakacyjnych wojaży wraz ze sprawdzaniem informacji o obiektach czy zabytkach.

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji Google Maps jest możliwość skorzystania z widoku immersyjnego. Obejmuje ona popularne zabytki na całym świecie, łącząc zalety zdjęć satelitarnych oraz obrazów z usługi Street View. Dzięki tej technologii, użytkownicy mogą podziwiać znane miejsca z lotu ptaka, co jest szczególnie przydatne podczas planowania podróży do nowych miast.

Google Maps oferuje również możliwość zapisywania fragmentów mapy do użytku offline. Jest to szczególnie użyteczne w miejscach o słabym zasięgu internetowym lub gdy chcemy ograniczyć zużycie danych komórkowych. Wystarczy wybrać odpowiedni obszar mapy i zapisać go na urządzeniu.