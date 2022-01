Góra lodowa zrzuciła miliardy ton wody. Naukowcy badają sytuację

A68a jest jedną z największych gór lodowych na świecie. Pierwotnie jej powierzchnia wynosiła ok. 6 tys. km kwadratowych. Dla porównania Warszawa ma ok. 517 km kwadratowych.

Szczególną uwagę ekspertów zwróciła w lipcu 2017 r., gdy oderwała się od przylegającego do Półwyspu Antarktycznego lodowca szelfowego Larsen-C. Według najnowszych badań w okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. A68a zrzuciła 152 mld ton wody w pobliżu wyspy Georgia Południowa (jest to ilość, która może wypełnić ok. 60 mln basenów olimpijskich). W ciągu ok. trzech lat straciła zaś ok. biliona ton lodu.