Grzejnik przyszłości. Ogrzeje cię i jeszcze na siebie zarobi

Heatbit Smart Heater sprawdzi się przede wszystkim w mieszkaniach w bloku lub pojedynczych pomieszczeniach, ponieważ jest w stanie ogrzać ok. 15 m². Co prawda to nie wystarczy do ocieplenia całego domu, ale z pewnością będzie dobrym rozwiązaniem dla singli, którzy większość czasu w domu spędzają w jednym pokoju. To również świetna opcja na ogrzanie sypialni czy pokoju dziecka.