Guzik na pasach bezpieczeństwa. Oto jego prawdziwa funkcja

Pierwsze pasy bezpieczeństwa wprowadzono na rynek w 1958 roku dzięki marce Volvo, a w latach 80. XX wieku Mercedes ulepszył ich funkcjonalność. Z czasem kolejne firmy zaczęły opracowywać coraz bezpieczniejsze technologie pasów. W Polsce początkowo przepisy wymagały, by pasy zapinali kierowcy i pasażerowie jadący z przodu jedynie poza terenem zabudowanym. Dopiero w 1991 roku przepisy zmieniono na stałe i od tego czasu każda podróż powinna odbywać się z zapiętymi pasami.

Wracając jednak do samej konstrukcji pasów. Być może zauważyliście na nich charakterystyczny guzik, którego przeznaczenie jest dla was tajemnicą. Choć nie zwiększa on bezpośrednio waszego bezpieczeństwa, znacznie poprawia komfort użytkowania. Każdy z nas zapewne wykonywał akrobatyczne manewry, próbując złapać końcówkę pasa przed podróżą. Guzik ten utrzymuje klamrę pasa na stałej wysokości, dzięki czemu jest zawsze pod ręką, ułatwiając szybkie zapięcie.