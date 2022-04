Hama Spirit Pure pozwalają na 5 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki

To co najbardziej interesuje słuchaczy, czyli czas pracy słuchawek, powinien wystarczyć większości osób. Zgodnie z informacjami producenta, etui ładujące powinno umożliwić nam naładowanie słuchawek do cztery razy. Każde pełne zasilenie zaś ma sprawić, że użytkownik będzie w stanie z nich korzystać przez 5 godzin ciągłej pracy. Co istotne, czas ładowania modelu wynosi dwie godziny, a samo etui można podłączyć do źródła energii za pomocą obustronnego złącza USB typu C.