Harvard i Google stworzyli najbardziej szczegółową mapę mózgu. Nowe odkrycia

Badacze wykorzystali próbkę mózgu pobraną od pacjentki zmagającej się z padaczką, z zamiarem zrozumienia i pomocy w kontrolowaniu choroby. Jednak oprócz zrozumienia choroby udało się im odkryć znacznie więcej. Zrobili najdokładniejszą do tej pory mapę ludzkiego mózgu.

Mały fragment mózgu

Podczas zabiegu chirurgicznego zebrano kawałek tkanki o kształcie sześcianu, wielkości 1 mm, który następnie został podzielony na 5 tys. cieńszych od włosa ludzkiego fragmentów. Każdy z tych wycinków został sfotografowany pod mikroskopem elektronowym, a ich obrazy połączono w cyfrową mapę mózgu. Przy użyciu modelu uczenia maszynowego, zespół z Google zrekonstruował te obrazy 2D w szczegółową mapę 3D. Dzięki tak dużemu przybliżeniu udało się odkryć wiele nieznanych dotąd danych.

Dane, których nie znaliśmy

Dzięki temu badaniu udało się odkryć szereg nieznanych dotąd aspektów mózgu, takich jak symetrycznie rosnące skupiska komórek, pojedyncze neurony z ponad 5000 punktami połączeń oraz aksony zwijające się w kulki, z nieznanego powodu.

Profesor Jeff Lichtman z Harvardu, rozmawiając z dziennikiem The Guardian, wyjawił, że w danych znaleziono elementy nieobecne w podręcznikach, co wskazuje na dużą lukę między obecną wiedzą a tym, co jeszcze mamy do odkrycia.

Mapy mózgu zajmują ogromną ilość miejsca

Mikroskopijny fragment mózgu był w stanie wygenerować ogromną ilość danych - 1,4 petabajta, czyli ponad 1400 terabajtów. Pozwoliło to na stworzenie najbardziej szczegółowego obrazu ludzkiego mózgu do tej pory. Jednak nadal jest to jedynie mały jego mały fragment.

Przy obecnej technologii, aby stworzyć pełną mapę mózgu dorosłego człowieka, konieczne byłoby zgromadzenie 1,6 zettabajta danych. Wymagałoby stworzenia systemu obliczeniowego, który na dzisiaj jest trudny do zrealizowania. Według Serwisu Tom’s Hardware, potrzebna przestrzeń do takiego przedsięwzięcia zajęłaby tyle samo co prawie 57 hektarów, co odpowiada około 79 boiskom piłkarskim.

Działanie mózgu

Mimo zaawansowanej technologii i postępów w nauce, ludzki mózg nadal skrywa przed nami tajemnice. Wiele aspektów funkcjonowania tego organu pozostaje niezrozumiałych. Chociaż naukowcy tworzą mapy komórek mózgowych i ich połączeń, wciąż nie potrafią w pełni wyjaśnić, jak aktywność neuronalna przekłada się na świadome doświadczenia i procesy myślowe​.