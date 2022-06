Herbata z wkładką? Nie zgadniesz, co się znajduje w każdej filiżance

Owady i inne bezkręgowce nie są wyjątkiem - wszystkie również pozostawiają po sobie ślady. Naukowcy znaleźli na to dowody po przeanalizowaniu różnych herbat i suszonych ziół. "To, co mnie naprawdę zaskoczyło, to wysoka różnorodność", powiedział genetyk z Trier University, Henrik Krehenwinkel w rozmowie z The Scientist. "W zielonej herbacie znaleźliśmy do 400 gatunków owadów w jednej torebce".