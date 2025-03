Huawei Pura X to jeden z najbardziej oryginalnych smartfonów na rynku, który pokazuje, że w branży mobilnej wciąż jest miejsce na innowacje. Chiński producent zaprezentował urządzenie, które wyróżnia się nietypowym sposobem składania.

Huawei Pura X jest smartfonem składanym w nowatorski sposób. Jego ekran rozkłada się poziomo, co daje przekątną 6,3 cala i proporcje 16:10, przypominające bardziej tablety niż tradycyjne smartfony. To odróżnia go od konkurentów, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 6 czy Motorola razr 50 Ultra, które po rozłożeniu mają proporcje 22:9.