Inteligentna sieć energetyczna w Polsce. Wydali miliony

W ciągu najbliższego roku, bo od marca 2022 do lutego 2023, ma być realizowany montaż 619 urządzeń. Pozwoli to na osiągnięcie wysokiego wskaźnika nasycenia łącznikami sterowanymi zdalnie sieci średniego napięcia. Jak czytamy w komunikacie firmy - po modernizacji będzie on wynosić 14,2 szt. na 100 km linii, podczas gdy przyjęty przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej standard wynosi 14 szt. na 100 km.