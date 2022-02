Kara za pompę ciepła lub klimatyzator? Można trafić za kratki

Klimatyzator lub pompa ciepła to urządzenia, które nie są szczególnie hałaśliwe, ale jednak są słyszalne. Okazuje się, że zbyt głośny dźwięk może być przyczyną niemałych problemów. Dziennik Gazeta Prawna informuje o przypadku jednego z czytelników, który trafił do sądu w związku ze skargami na hałas z agregatu klimatyzacji.

Za zakłócanie spokoju można zostać ukaranym grzywną w wysokości od 20 do 5000 złotych, a oprócz tego możliwe jest trafienie do aresztu na od 5 do 30 dni. Kara ograniczenia wolności przewidywana jest na 1 miesiąc.