Lodówka, ze względu na swoją funkcję, pracuje wiele godzin w ciągu każdego roku. Utrzymywanie niskiej temperatury wymaga regularnego załączania sprzętu, co wiąże się ze zużyciem energii elektrycznej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtuje się zużycie prądu lodówek i czy warto dopłacać do sprzętu energooszczędnego.

Porównaliśmy trzy modele lodówek firmy Samsung. Różnią się one od siebie w zasadzie wyłącznie klasą energetyczną, a więc zużyciem energii. Sprawdziliśmy jak pod względem kosztów związanych z rocznym zużyciem prądu prezentują się modele: Samsung Bespoke RB38A7B6AAP/EF, Samsung Bespoke RB38A7B6CAP/EF oraz Samsung Bespoke RB38A7B6EAP/EF.

Wszystkie wymienione urządzenia mają takie same wymiary - 203 cm na 59,5 cm na 65,8 cm. Ich pojemność to 273 litry dla chłodziarki i 114 litrów dla zamrażarki. Każda z lodówek jest bezszronowa, czyli jest wyposażona w system No Frost.

Samsung Bespoke RB38A7B6EAP/EF - zużycie energii

Lodówka Samsung Bespoke RB38A7B6EAP/EF to sprzęt o klasie energetycznej E. Zgodnie z danymi producenta w skali roku urządzenie to zużywa 264 kWh. Zgodnie z danymi udostępnionymi w serwisie Rachuneo, cena jednej kilowatogodziny energii elektrycznej wynosi w 2022 roku między 0,72 a 0,80 zł. Do obliczeń przyjmiemy więc wartość 0,75 zł za 1 kWh. Oznacza to, że w skali roku Samsung Bespoke RB38A7B6EAP/EF będzie kosztować 198 złotych. Cena regularna takiej lodówki to natomiast 2599 zł.

Samsung Bespoke RB38A7B6CAP/EF - roczne zużycie prądu

Kolejny model, który wzięliśmy pod lupę, to Samsung Bespoke RB38A7B6CAP/EF. Lodówka o klasie energetycznej C w skali roku zużywa 169 kWh energii elektrycznej. Przekłada się to na wydatek rzędu 126,75 zł. Koszt zakupu lodówki to 3199 złotych.

Samsung Bespoke RB38A7B6AAP/EF - koszt prądu w skali roku

Ostatnim z porównywanych modeli jest Samsung Bespoke RB38A7B6AAP/EF. Jest to lodówka bliźniacza do dwóch potrzebnych, lecz wykonana w technologii ograniczającej zużycie prądu. Urządzenie o klasie energetycznej A w ciągu roku pobiera 108 kWh energii elektrycznej. Oznacza to wydatek 81 złotych. Cena regularna lodówki to 3699 złotych.

Lodówka a zużycie energii. Czy warto dopłacać?

Wiemy już, ile kosztują poszczególne urządzenia i jak kształtuje się roczny koszt zużywanej przez nie energii. Można teraz policzyć, czy warto zapłacić więcej za sprzęt energooszczędny.

Różnica w cenie między najbardziej łakomym na energię elektryczną modelem, czyli Samsung Bespoke RB38A7B6EAP/EF, a modelem pośrednim, czyli Samsung Bespoke RB38A7B6CAP/EF, to 600 zł. W skali roku model o klasie energetycznej E, ze względu na wyższe zużycie energii będzie generować koszty wyższe o 71,25 zł. Oznacza to, że przy utrzymaniu obecnych cen energii inwestycja zwróci się po około 8,5 roku.

Porównując energochłonny model Samsung Bespoke RB38A7B6EAP/EF do najbardziej ekologicznego modelu Samsung Bespoke RB38A7B6AAP/EF zauważymy, że pierwsze z urządzeń jest tańsze o 1100 zł. W skali roku za energię elektryczną zapłacimy jednak o 117 złotych więcej. Inwestycja zwróci się więc po blisko 9,5 roku.

Z kalkulacji wynika więc, że kupno energooszczędnej lodówki wcale nie musi być najlepszą inwestycją. Należy jednak brać też pod uwagę, że cena energii elektrycznej w najbliższych latach będzie rosnąć. Według danych udostępnionych w serwisie Rachuneo, na przestrzeni ostatnich 3 lat ceny prądu w zależności od regionu Polski wzrosły o około 25 procent.