Inteligentne liczniki nie są bezpieczne? Ekspert ostrzega

Inteligentne liczniki energii elektrycznej to nowoczesne urządzenia, które stanowią kluczowy element systemu energetycznego. Ich rola jest niezwykle istotna, ponieważ znacznie ułatwiają one planowanie pracy elektrowni. Dzięki możliwości bieżącego analizowania zużycia energii z dużą dokładnością, operatorzy mogą podejmować odpowiednie decyzje dotyczące dostarczania energii do poszczególnych regionów.

Zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie energetycznym, do końca 2023 r. co najmniej 15 procent wszystkich liczników energii elektrycznej w Polsce zostanie zastąpionych przez inteligentne urządzenia. Do końca 2025 r. planuje się wymienić co najmniej 35 procent wszystkich liczników, a do końca 2027 r. - co najmniej 65 procent. Do końca 2028 r. liczba ta ma wynieść co najmniej 80 procent, a do końca 2030 r. wszystkie liczniki energii elektrycznej w Polsce mają być urządzeniami zdalnego odczytu.