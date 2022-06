Inteligentne liczniki prądu. Enea kupiła 327 tys. urządzeń

Inteligentne liczniki prądu to urządzenia, które odegrają istotną rolę w transformacji energetycznej Polski. Choć wielu myśli o nich tylko w kontekście zdalnego odczytu stanu liczników, co sprawi, że inkasenci nie będą musieli już odwiedzać kolejnych mieszkań, przyniosą one znacznie więcej zalet.

Z tego względu wszystkie firmy zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej są zobowiązane do wymiany klasycznych liczników na nowoczesne urządzenia spełniające założenia tzw. smart meteringu. Inteligentne urządzenia pomiarowe ułatwią pracę jednostkom odpowiedzialnym za dostarczanie prądu, a także ułatwią przyłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci.

W serwisie wnp.pl możemy przeczytać o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę 327 tys. inteligentnych urządzeń dla spółki Enea Operator. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wymiany liczników na inteligentne u 15 proc. swoich odbiorców do końca 2023 roku, czeka ją sporo pracy.

Z wyliczeń dziennikarzy serwisu wnp.pl wynika, że do końca 2023 roku konieczna jest wymiana ok. 250 tys. liczników. Enea Operator poinformowała, że pierwsze wymiany liczników już ruszyły, a liczba kupionych urządzeń wystarczy do osiągnięcia celu 15 proc., a nawet wyraźnie go przekroczy.