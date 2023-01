Inteligentne liczniki prądu w Polsce. Kolejna bariera przebita

Inteligentne liczniki energii elektrycznej to urządzenia, które już niebawem będzie można znaleźć w każdym polskim domu. Zgodnie z założonym w ustawie harmonogramem do końca 2023 r. powinny one pojawić się u co najmniej 15 proc. wszystkich odbiorców w kraju. Okazuje się, że prace idą znacznie sprawniej, niż można było się spodziewać.

Energa-Operator chwali się, że wraz z nowym rokiem przebita została kolejna bariera, jeśli chodzi o liczbę zainstalowanych urządzeń zdalnego odczytu. Obecnie inteligentne liczniki prądu pojawiły się już u dwóch milionów odbiorców, korzystających z sieci dystrybucyjnej Energa-Operator.

- Energa-Operator jest liderem zdalnego opomiarowania w Polsce. Już w najbliższym czasie wypełnimy wymogi nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021, osiągając zakładany w niej na 2028 rok 80 proc. poziom zdalnego opomiarowania, znacząco przed wskazanym terminem. Do roku 2026 mamy w planach zamontowanie liczników zdalnego odczytu u wszystkich przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej uczestników rynku energii elektrycznej - mówi Łukasz Głowacki Dyrektor Departamentu Pomiarów Energa-Operator.

Inteligentne liczniki prądu - po co się je stosuje?

Inteligentne liczniki energii elektrycznej mogą poprawić funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej. Będą one w stanie rozpoznawać zdarzenia sieciowe, wymagające interwencji w celu utrzymania ciągłości i jakości zasilania.

Kolejna z zalet zastosowania inteligentnego opomiarowania może być szczególnie korzystna dla tych osób, które posiadają własną instalację fotowoltaiczną. Stosowanie inteligentnych liczników prądu pozwala na pozyskanie dokładniejszych danych na temat zużycia energii w czasie, co z kolei daje szansę na prognozowanie zapotrzebowania na przyszłość, dzięki czemu będzie można bardziej precyzyjnie planować pracę elektrowni konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. Może to przełożyć się na zmniejszenie problemu podniesionego napięcia w sieci, przez co instalacje fotowoltaiczne nie mogły normalnie pracować.

Korzyścią dla odbiorców byłoby też wykorzystanie zdalnego pomiaru do wprowadzenia nowych usług związanych z dostawami energii elektrycznej. Mowa tu m.in. o dynamicznych taryfach, w których cena energii elektrycznej będzie mogła być aktualizowana regularnie w ciągu dnia, uwzględniając przy tym takie kwestie jak ilość energii generowanej i bieżące zapotrzebowanie na nią.

