Pół miliona inteligentnych liczników. Kolejny krok Energi

Inteligentne liczniki energii elektrycznej stopniowo pojawiają się w kolejnych częściach Polski. Energa-Operator poinformowała o zawarciu dwóch nowych umów na dostawę tego typu urządzeń. Obejmują one blisko 500 tys. liczników.

Jak twierdzi Ewa Sikora, dyrektor pionu usług dystrybucyjnych Energa-Operator, zauważa, że obecnie firma zamontowała inteligentne liczniki w blisko dwóch milionach punktów poboru energii, czyli u ok. 70 proc. klientów dystrybutora. Zgodnie z planami Energi-Operatora, do 2026 r. wszyscy klienci firmy mają zostać wyposażeni w urządzenia pomiarowe, które umożliwią zdalny odczyt energii.

Liczniki będą wykorzystywać komunikację za pomocą linii elektroenergetycznej (PLC - Power Line Communication) w standardzie PRIME 1.4. Będą one również posiadać funkcję komunikacji zastępczej za pomocą modemów LTE, dzięki czemu komunikacja będzie możliwa nawet wówczas, gdy w danym miejscu infrastruktura nie umożliwi korzystania z komunikacji PLC.

Wykorzystanie standardu PRIME 1.4 wiąże się z większą odpornością tego rodzaju komunikacji an zakłócenia wprowadzone do sieci przez różne odbiorniki, na przykład oświetlenie LED. Zastosowanie go na tak szeroką skalę przez Energę będzie jednym z pierwszych tego typu projektów w Europie.