Inteligentny pistolet. Przydatny, czy tylko kłopotliwy gadżet

Jednakże teoria swoje, a praktyka swoje. Broń palna to wbrew pozorom prosty wynalazek , a dodanie do niego elektroniki mającej rozpoznać właściciela powoduje powstanie masy problemów.

Tymczasem w pokazanych prototypach tak jak we wcześniejszych rozwiązaniach do broni dodano np. czytnik linii papilarnych, który będzie nieskuteczny jeśli palce użytkownika będą w rękawiczkach, mokre, brudne lub zakrwawione.

W takim przypadku ma pomóc panel do wpisania PIN-u bądź sparowana z telefonem aplikacja, ale to drastycznie wydłuża czas reakcji. Ponadto wymaga to skupienia, co w sytuacji stresowej może być problemem.