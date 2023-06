Jak dbać o wodę w basenie ogrodowym? Jaka chemia do basenu?

Przydomowy basen może być ratunkiem w czasie letnich upałów. Trzeba jednak pamiętać o tym, by odpowiednio zadbać o stan wody, którą w nim mamy. Nie ma idealnego sposobu, który zapewni nam kilka miesięcy spokoju. Trzeba pamiętać, że o wodę trzeba dbać regularnie i stosować się do określonych zaleceń.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że basen należy wyczyścić. Przed pierwszym nalaniem wody warto umyć dokładnie basen, dzięki czemu na wstępie zredukujemy ilość zabrudzeń. Po napuszczeniu wody warto pamiętać o konieczności regularnego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wody, a także o tym, by co kilka dni odkurzyć dno basenu, gdzie mogą zbierać się cięższe zabrudzenia.

Jak dbać o wodę w basenie?

Kolejny etap, który warto mieć na uwadze, to stosowanie filtrów basenowych. Istnieją różne rodzaje filtrów, najczęściej polecane są filtry piaskowe z pompą, które dokładnie wyczyszczą wodę w basenie. Przy doborze pompy z filtrem warto sprawdzić jej wydajność. Mówi ona o tym, jak długo urządzenie musi pracować, by przefiltrować całą wodę w basenie. Wiedza ta jest konieczna, by ustawić odpowiednio długi czas filtracji.

Jaka chemia do basenu?

Jeśli chodzi o preparaty chemiczne, stosowane do basenów ogrodowych, wyróżniamy kilka ich rodzajów. Zanim zaczniemy korzystać z basenu, warto sprawdzić poziom pH wody. Można to zrobić przy użyciu pasków kontrolnych. Producenci preparatów do basenów ogrodowych mają w swojej ofercie produkty, które mogą obniżyć lub podnieść pH wody. W zależności od sytuacji, która nas dotyczy, należy zakupić odpowiedni produkt.

Tym, co przychodzi nam na myśl w pierwszej kolejności, gdy mówimy o chemii do basenu, jest chlor. Preparaty z chlorem cechują się działaniem bakteriobójczym i dezynfekującym, dzięki czemu woda jest przezroczysta. Należy pamiętać, by preparaty z chlorem stosować za pośrednictwem specjalnych pojemników, nigdy zaś nie należy wrzucać ich bezpośrednio do wody - mogą one odbarwić basen. Oprócz chloru można wykorzystać preparaty zawierające aktywny tlen lub brom.

Producenci oferują też dodatkowe preparaty, które są skierowane bezpośrednio na eliminację glonów. Tego rodzaju substancje należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta - raz na kilka dni, zapobiegawczo. Jeśli jednak zaniedbamy tego obowiązku i w basenie rozwiną się glony, odpowiednia dawka tego rodzaju substancji powinna pomóc je wyeliminować.

Kiedy nalać wodę do basenu?

Choć pogoda jest już prawie wakacyjna, a dni są coraz dłuższe, raczej nie myślimy jeszcze o kąpielach w basenach ogrodowych. Mimo to już teraz może być dobry czas na napełnienie ich wodą. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, woda w basenie potrzebuje dużo czasu, by się nagrzać. Jeśli nalejemy ją teraz, z początkiem wakacji powinniśmy cieszyć się ciepłym, pełnym basenem.

Druga rzecz to kwestie związane z suszą. Już teraz Polska cierpi z powodu niedoboru opadów. W dużej części kraju obowiązuje ekstremalne zagrożenie pożarowe. Jeśli taka pogoda będzie się utrzymywać, możliwe, że poszczególne samorządy mogą wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z wody, w tym m.in. zakaz napełniania basenów ogrodowych.

