Jak podgrzać wodę w basenie ogrodowym? Najlepsze metody

Basen w ogrodzie to bez wątpienia jedna z rzeczy, która sprawdza się podczas letnich miesięcy. Co jednak zrobić, aby temperatura w basenie domowym sprzyjała długim zabawom w wodzie? Poznaj sprawdzone sposoby na ogrzewanie basenu ogrodowego.

Poszukując najlepszego sposobu na ogrzewanie wody basenowej należy przede wszystkim wziąć pod uwagę budżet, jaki jesteś w stanie przeznaczyć na jego instalację. Najpopularniejsze, a jednocześnie najbardziej wydajne sposoby na podgrzewanie wody w basenie to:

elektryczny podgrzewacz wody basenowej;

pompa ciepła;

wymiennik ciepła;

kolektor słoneczne

Sprawdź nasze zestawienie najlepszych sposobów na podgrzewanie wody w basenie ogrodowym i zdecyduj, który będzie najlepszy dla ciebie.

Elektryczny podgrzewacz wody basenowej – dobry dla mniejszych basenów

To rozwiązanie dobre dla każdego, kto w swoim ogrodzie posiada mniejsze baseny. Wynika to przede wszystkim z kosztów pracy elektrycznych podgrzewaczy wody, które są dobrym wyborem pod warunkiem zakupu takiego o mocy ok. 2000 W. Należy mieć jednak na uwadze, że taka moc wiąże się z dodatkowymi wydatkami na energię elektryczną. Warto jednak wybrać to podobne urządzenie, jeśli korzystasz z paneli fotowoltaicznych.

Elektryczny podgrzewacz do basenu szybko nagrzewa wodę i pozwala utrzymać ją na konkretnym poziomie. Zwykle górna granica możliwej do uzyskania temperatury wynosi w przypadku tych urządzeń ok. 45 st. C.

Pompy ciepła – rozwiązanie dla większych ogrodów i basenów

Ogrzewanie wody basenowej pompą ciepła warto rozważyć, jeśli korzystasz systematycznie z dużego basenu, w którym stosowanie tańszych ogrzewaczy elektrycznych jest mało wydajne, a przy tym pochłania dużo pieniędzy.

Pompy ciepła wykorzystują energię cieplną z powietrza i to ona służy do podgrzewania wody. Pompa cyrkulacyjna przekazuje nagrzaną wodę do pompy ciepła i zapewnia przyjemną temperaturę w ogrodowym basenie. W teorii jest to rozwiązanie droższe, jednak w perspektywie wielu lat może okazać się bardzo dobrym wyborem.

Wymienniki ciepła do ogrzewania basenów

Basenowy wymiennik ciepła ogrzewa wodę za sprawą podłączenia do ogrzewania centralnego (zasilanie np. piecem lub pompą ciepła). Zastosowanie wymiennika ciepła jest ekonomiczne, bo pozwala zredukować straty ciepła w instalacji.

Warto podkreślić, że wybierając tę metodę ogrzewania wody w basenie spotkasz się z szerokim wyborem mocy urządzeń. Słabsze (ok. 40 kW) sprawdzą się w małych zbiornikach, natomiast największe (ponad 100 kW) wybierz, jeśli masz dużo wody do ogrzania. Za utrzymanie stałej temperatury odpowiada tutaj termostat.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w basenie ogrodowym wymaga zastosowania np. elektrycznego podgrzewacza wody. © Adobe Stock

Kolektory słoneczne – ich skuteczność zależy od pogody

Ekologiczne źródła energii są dziś w cenie, zatem nie dziwi rosnąca popularność kolektorów słonecznych do ogrzewania wody w basenie ogrodowym. To jeden ze sposobów na ekonomiczne podgrzanie wody w zbiorniku. Do kolektorów na bieżąco tłoczona jest woda (przez pompę), gdzie energia słoneczna stale podgrzewa wodę. W ten sposób woda w basenie jest ciepła niemal bez ponoszenia kosztów.

Jest jednak jedna wada tego rozwiązania – warunki pogodowe. Im więcej zachmurzonych godzin w ciągu dnia i utrudnionego dostępu do energii słonecznej, tym woda będzie zimniejsza. Wybierając to rozwiązanie musisz mieć świadomość, że wydajność systemu będzie w dużej mierze zależeć od warunków atmosferycznych, zatem w pochmurne dni trudno będzie ogrzać wodę w basenie i utrzymać ją przez długi okres.

