Jak powstał flagowy aparat realme 9 Pro+

Zgodnie z motto marki "Dare to leap", realme wciąż zapewnia młodym ludziom na całym świecie niesamowite osiągnięcia technologiczne i wysokiej jakości wzornictwo produktów. Wraz z kolejnymi "numerowanymi" seriami smartfonów, realme pozwala na odkrycie magii wrażeń wizualnych, teraz ze wsparciem flagowego aparatu.

Już dzięki realme 8 Pro na nowo wyobraziliśmy sobie, co aparat główny może osiągnąć pod względem rozdzielczości. Prace naszych inżynierów nad aparatem realme 9 Pro+ skupiły się na kolejnym pytaniu: co by było, gdyby aparat w smartfonie mógł rejestrować doskonałe zdjęcia przy słabym oświetleniu?

Dziś znamy już znamy odpowiedź i z radością wprowadzamy nową technologię obrazowania w głównym aparacie, która wyprzedza inne smartfony w swojej klasie o całą generację. Nazywamy to technologią obrazowania ProLight.

Nasi inżynierowie zajmujący się aparatami fotograficznymi zidentyfikowali kilka typowych czynników, które mogą wpływać na poziom szumu oraz wyrazistość zdjęć. Są to: mała matryca aparatu, warunki oświetleniowe oraz drgania spowodowane ruchem.

Czy można wykonać piękne zdjęcia w każdej sytuacji? Technologia ProLight Imaging osiąga to poprzez inteligentne wykorzystanie dużego sensora obrazu i sparowanie go z zaawansowanymi algorytmami cyfrowej redukcji szumu oraz podwójnym systemem stabilizacji.

Flagowy czujnik Sony IMX766

Zacznijmy od sensora obrazu. Sony IMX766 to popularny czujnik aparatu obecny w wielu smartfonach premium, których ceny przekraczają 2 tys. złotych. Na rynku piętnaście innych mainstreamowych flagowców również jest w niego wyposażonych. Wysokiej jakości czujnik o rozmiarze 1/1,56 cala czyni go jednym z topowych w swojej klasie. W porównaniu z iPhonem 13 to aż o 45 procent więcej przechwyconego światła.

OIS+EIS, Podwójny System Stabilizacji

Czujnik zazwyczaj potrzebuje więcej czasu na uchwycenie światła w fotografii ze słabym oświetleniem, przez co wiele zdjęć okazuje się rozmytych. Dzięki technologii przetwarzania obrazu ProLight główny aparat posiada optyczną stabilizację obrazu do zdjęć oraz elektroniczną stabilizację obrazu do filmów. Dzięki optycznej stabilizacji obrazu obiektyw aparatu może teraz kompensować wszelkie niepożądane ruchy, zapewniając lepszą przejrzystość i ostrość.

Silnik Redukcji Szumu AI 3.0

Zazwyczaj korzystanie ze smartfonu jest równoznaczne z ograniczenie się do fizycznego rozmiaru czujnika aparatu. Aby tego uniknąć, zwiększyć możliwość sensora, a w efekcie poprawić poziom szumu obrazu, sięgnęliśmy po fotografię obliczeniową. Nasza technologia obrazowania ProLight jest zintegrowana z silnikiem redukcji szumu AI 3.0, dzięki czemu redukcja szumu następuje znacznie szybciej i dokładniej.

Po naciśnięciu migawki 9 Pro+ robi serię kilku zdjęć. Silnik redukcji szumów AI wykorzystuje algorytm uśredniania obrazu, aby znaleźć różnice i usunąć jak najwięcej szumu cyfrowego. Co istotne, szum cyfrowy ma różne kształty i rozmiary, dlatego mechanizm redukcji szumów wykorzystuje proces deep learning do ich identyfikacji i usuwania. W efekcie uzyskujemy wysokiej jakości, wyraźne zdjęcia w słabym świetle ze znacznie mniejszym szumem cyfrowym.

O realme

realme zostało założone w maju 2018 roku, stając się najszybciej rozwijającą się marką smartfonów na świecie. Ambicją realme jest wyznaczenie trendów i dostarczanie młodym ludziom produktów gwarantujących niezapomniane wrażenia. Smartfony oraz urządzenia AIoT od realme wyróżniają się nie tylko eleganckim i minimalistycznym designem czy wysoką wydajnością, ale również przystępnymi cenami.

Obecnie realme jest najszybciej rozwijającą się marką smartfonów, która weszła na rynki ponad 18 krajów, takich jak Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Pakistan, Egipt itp., a od maja 2019 r. uruchomiła działalność w regionach europejskich. W Polsce realme obecne jest od kwietnia 2020 roku, a już w drugim kwartale 2021 była w TOP 3 dostawców smartfonów w kraju. W niecałe trzy lata, a więc w rekordowo krótkim czasie, marka realme sprzedała 100 milionów smartfonów na całym świecie, co pozwoliło jej zachować tytuł najszybciej rozwijającego się producenta smartfonów.

Więcej informacji na stronie: www.realme.com