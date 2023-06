Jak rozpoznać lustro fenickie? Potrzebny jest tylko paznokieć

Zbliża się czas wakacji, a co za tym idzie odwiedzin takich miejsc jak hotele, czy pokoje i mieszkania na wynajem. Większość z nas po przybyciu do nich nie skupia się na kwestiach bezpieczeństwa, a zaplanowanych aktywnościach i wypoczynku. Warto jednak poświęcić kilka chwil na wykonanie krótkich oględzin, ponieważ tego typu obiekty mogą kryć niewielkich rozmiarów kamerki, a czasami nawet lustro fenickie. Nie są to praktyki cieszące się szczególną popularnością, ale wciąż można spotkać takie przypadki.

Zdarza się, że lustro weneckie jest zamontowane w hotelu lub wynajmowanym mieszkaniu. Nikt z nas nie chciałby być podglądany, zwłaszcza że nie wiadomo, w jakim celu ktoś to robi i czy np. nie rejestruje naszego zachowania. Dlatego warto wykonać prosty test z użyciem lustra oraz markera. Jeśli nie mamy go pod ręką, wystarczy skorzystać z własnego paznokcia. W serwisie TikTok zauważyliśmy nagranie, pokazujące jak wykonać test z użyciem markera. Nagranie można zobaczyć poniżej:

Należy mieć świadomość, że nie są to metody dające 100-procentową pewność, że mamy styczność z lustrem fenickim. Jest to jedynie podpowiedź, że z lustrem coś jest nie tak i warto sprawdzić to dokładniej lub wyjaśnić sprawę z właścicielem obiektu. Możemy też wykorzystać latarkę zamontowaną w naszym smartfonie. Po wyłączeniu światła w pokoju z lustrem należy zbliżyć do niego latarkę. Jeśli zamontowano lustro fenickie, istnieje szansa, że uda nam się oświetlić i zobaczyć pokój znajdujący się po drugiej stronie lustra lub zauważyć znajdującą się za nim kamerkę.