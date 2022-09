Jak rozpoznać lustro fenickie? Wystarczy paznokieć

Pomimo tego, że wakacje dobiegły końca, a za nami pierwsze dni jesieni, warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie podczas planowanych wyjazdów do hotelów, wynajmowanych pokojów czy mieszkań. Zwłaszcza że przed nami zimowy okres, kiedy wielu z nas zdecyduje się na skorzystanie z bogatej oferty noclegowej w górach, ale też i w innych, niekiedy cieplejszych miejscach.

Z tego powodu po przybyciu do hotelu albo wynajmowanego mieszkania warto wykonać prosty test z użyciem lustra oraz markera. Jeśli nie mamy go pod ręką, możemy skorzystać z własnego paznokcia. W serwisie TikTok zauważyliśmy nagranie, które pokazuje pierwszy ze wspomnianych sposobów. Można je zobaczyć poniżej.

Test nie jest skomplikowany. Po przyłożeniu paznokcia do lustra powinniśmy dostrzec "szczelinę" pomiędzy naszym paznokciem a odbiciem w lustrze. Jeżeli jej nie ma i możemy dotknąć własnego odbicia, wówczas istnieje ryzyko, że mamy styczność z lustrem fenickim. Warto pamiętać, że na odbicie w lustrze wpływa wiele czynników, w tym oświetlenie oraz materiał, z którego jest ono wykonane. Poniżej znajduje się film pokazujący, w jaki sposób można przeprowadzić test na lustro fenickie z użyciem paznokcia.

Podkreślamy jednak, że nie jest to metoda, która daje 100 proc. pewność. Może tylko zasugerować, że z lustrem coś jest nie tak i warto sprawdzić to dokładniej lub wyjaśnić sprawę z właścicielem obiektu. Dla pewności możemy wykorzystać smartfona, a dokładniej mówiąc światło z latarki zamontowanej w urządzeniu. Po wyłączeniu światła w pokoju z lustrem, należy zbliżyć do niego latarkę. Jeśli zamontowano lustro fenickie, istnieje szansa, że uda nam się oświetlić i zobaczyć pokój znajdujący się po drugiej stronie lustra lub zauważyć znajdującą się za nim kamerkę.