Jak rozpoznać lustro weneckie? Użyj paznokcia

Korzystając z szerokiej gamy ofert hoteli, prywatnych apartamentów i pokojów do wynajęcia, powinniśmy zwracać uwagę na nasze bezpieczeństwo. Właściciele miejsc wynajmowanych (a nie tylko) mogą instalować sprzęty i urządzenia służące do monitorowania wnętrz.

Jakiś czas temu informowaliśmy o ukrytych kamerach. Ale istnieją też bardziej wyszukane sposoby podglądania, takie jak montaż tzw. lustra weneckiego. Pomimo że takie sytuacje nie zdarzają się często, to jednak nadal mają miejsce.

Nikt z nas nie chciałby być obserwowany przez nieznajome osoby. Nigdy nie wiemy, co skłoniło kogoś do zamontowania lustra weneckiego w wynajmowanym obiekcie. Zazwyczaj te intencje nie są dobre. Nie mamy też pewności, czy osoba, która nas obserwuje, nie robi zdjęć ani nagrań.

W związku z tym, warto po przybyciu do hotelu przeprowadzić prosty test używając lustra i markera. Jeśli nie mamy pod ręką tego drugiego, może posłużyć nam nasz paznokieć. Na TikTok natrafiliśmy na film pokazujący jedną z tych metod. Można go obejrzeć poniżej.

Jeśli na lustrze widzimy dwie linie (namalowaną i jej odbicie), mamy do czynienia z normalnym lustrem. Jeśli jest tylko jedna linia, może to być lustro weneckie. Sprawdzić to możemy w ten sam sposób, używając paznokcia.