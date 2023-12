Jak sobie radzić z utratą pracy?

Wykorzystaj czas na zdobywanie nowych umiejętności i rozwój

Utrata pracy może stanowić świetną motywację do zdobywania nowych kompetencji, a co za tym idzie na rozwój. Warto zastanowić się, czy dobrym wyborem nie będzie na przykład zmiana branży, aby zwiększyć swoje szanse na szybkie otrzymanie zatrudnienia. Wystarczy sprawdzić, w których sektorach obecnie brakuje specjalistów i na tej podstawie pomyśleć o rozpoczęciu kariery w innej branży. Przerwa w pracy jest świetną okazją do doskonalenia swoich umiejętności. Wolny czas można zatem wykorzystać na odbycie kursów lub szkoleń z wybranego przez Ciebie obszaru. Warto też postawić na zdobywanie uniwersalnych kompetencji, które sprawdzą się niemal w każdej branży. Przykładem może być nauka języka angielskiego lub szkolenie w zakresie umiejętności miękkich.

Postaw na aktywne poszukiwanie nowej pracy

Jeśli straciłeś pracę, to musisz po prostu znaleźć sobie nowe zatrudnienie. Warto w takiej sytuacji skorzystać z możliwości, jakie oferuje sieć. W Internecie bez problemu znajdziesz aktualne ogłoszenia ze swojego regionu. Najlepiej skorzystaj z popularnych portali z ofertami pracy, jak na przykład Pracuj.pl. Na stronie znajdziesz najróżniejsze propozycje zatrudnienia - zarówno dla specjalistów z danych sektorów, jak i dla osób początkujących. Warto zastosować filtry, aby zawęzić zakres wyszukiwań, na przykład pod kątem konkretnej branży, wysokości wynagrodzenia, formy zatrudnienia czy trybu pracy.

Bierz udział w targach pracy

W znalezieniu nowej posady pomocne okażą się też różnego rodzaju eventy dla osób szukających pracy. Przykładem są Targi Pracy Jobicon, podczas których można zostawić swoje CV wybranym pracodawcom lub wziąć udział we wstępnej rekrutacji. Warto podkreślić, że tego typu targi pracy są także świetną okazją do budowania sieci kontaktów, co może zaowocować ciekawymi propozycjami zawodowymi. Jeśli zatem straciłeś dotychczasowe źródło utrzymania, koniecznie weź udział w Jobicon lub innym, podobnym evencie. Pamiętaj, że na targach pracy można także skorzystać z pomocy doradców zawodowych, na przykład w zakresie pisania skutecznego CV. Dzięki temu zadbasz o profesjonalnie przygotowane dokumenty rekrutacyjne, co zwiększy Twoją szansę na otrzymanie wymarzonej posady.

Zarejestruj się w urzędzie pracy i złóż wniosek o zasiłek

Otrzymanie wypowiedzenia jest dla wielu osób bardzo stresującą sytuacją przede wszystkim ze względu na utratę źródła dochodów. Dlatego też poza poszukiwaniem zatrudnienia samodzielnie, warto rozważyć rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki temu uda Ci się zachować prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a dodatkowym atutem będzie możliwość otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych. Rejestracja może być także przepustką do zdobycia nowej pracy, a do tego być może uda Ci się skorzystać z pomocy doradców, którzy podpowiedzą Ci, w jakim obszarze możesz się realizować.

Podsumowanie

Utrata pracy może być początkiem kariery zawodowej w zupełnie innej branży. Warto zatem potraktować to doświadczenie jako szansę na zdobycie nowych kompetencji i aktywnie szukać dla siebie odpowiedniej posady. Poza regularnym przeglądaniem portali ogłoszeniowych należy także pamiętać o uczestnictwie w targach pracy Jobicon, które ułatwiają znalezienie wymarzonej posady..

Materiał sponsorowany przez Pracuj.pl