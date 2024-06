Jak spakować bagaż podręczny? Mało kto wie, że można to zabrać

Coraz więcej osób wybiera samolot jako środek transportu na wakacje. Pozwala on szybko przemieścić się na duże odległości, a ceny biletów, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych, bywają bardzo kuszące. Niestety najbardziej opłacalną opcją jest podróż wyłącznie z bagażem podręcznym, który jako jedyny jest wliczony w cenę biletu. Zanim jednak spakujesz walizkę, koniecznie sprawdź, co można do niej zabrać.

Co w takim razie można zabrać? TikTokerka @katarzynagawenda opublikowała wideo, w którym wyjaśnia, co można włożyć do bagażu podręcznego. Według niej możemy spakować nawet nożyczki, o ile ich ostrze ma mniej niż 6 centymetrów i są one zaokrąglone.