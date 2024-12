Jak uratować planetę? Ta nowatorska geoinżynieria może w tym pomóc

Za kryzys klimatyczny przede wszystkim odpowiada spalanie paliw kopalnych: węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Proces ten powoduje ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery, co przyczynia się do efektu cieplarnianego. Taka sytuacja zagraża nie tylko bioróżnorodności i stabilności ekosystemów, ale również prowadzi do częstszych i bardziej intensywnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, huragany czy susze, które mają negatywne skutki dla ludzkości i gospodarki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Krótka piłka, czyli iOS vs. Android - Historie Jutra napędza PLAY #4

Zgodnie z raportem ONZ z 2022 roku, konieczna jest szybka i radykalna redukcja emisji gazów cieplarnianych, aby uniknąć nieodwracalnych zmian w globalnym klimacie. Czy jednak są inne sposoby, by temu zapobiegać? Nowa, przełomowa koncepcja zaproponowana przez naukowców z USA może pomóc w ochronie Ziemi.

Innowacyjny eksperyment na niebie

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przeprowadzili innowacyjny eksperyment w Zatoce San Francisco w Alameda, Kalifornia. Skupili się na zwiększaniu jasności chmur, co umożliwiłoby odbijanie większej ilości promieni słonecznych w przestrzeń kosmiczną. Te działania mogłyby tymczasowo obniżyć temperaturę na Ziemi i przynieść ulgę w skutkach globalnego ocieplenia.

Ta metoda, znana jako modyfikacja promieniowania słonecznego lub geoinżynieria słoneczna, wzbudziła spore kontrowersje. Z powodu obaw przed sprzeciwem, organizatorzy eksperymentu zdecydowali się prowadzić badania w tajemnicy. Szczegóły eksperymentu zostały opisane przez "The New York Times".

Zobacz także Masz panele słoneczne? Możesz paść ofiarą cyberprzestępców

Podczas badań na pokładzie lotniskowca Hornet zamontowano urządzenie, które rozpylało aerozole z cząsteczek soli morskiej. Pozwoliło to na tworzenie nowych chmur, które mogą odbijać promieniowanie słoneczne, potencjalnie redukując efekt cieplarniany.

Wyniki eksperymentu wymagają jeszcze dokładnej analizy, co potrwa kilka miesięcy. Choć samo urządzenie może nie być stosowane na szeroką skalę do obniżania temperatury, uzyskane dane są cenne dla zrozumienia interakcji między zanieczyszczeniami a formowaniem się chmur.

Mieszane reakcje na przeprowadzony eksperyment

Projekt spotkał się z różnorodnymi reakcjami – od zainteresowania po ostrą krytykę. Biały Dom oficjalnie zdystansował się od tego projektu, informując w komunikacie dla "The New York Times", że nie uczestniczy w tych działaniach.

"Rząd USA nie bierze udziału w modyfikacji promieniowania słonecznego (SRM) odbywającej się w Alameda, Kalifornia, lub gdziekolwiek indziej."

Geoinżynieria słoneczna jest tematem gorących debat wśród naukowców i działaczy ekologicznych. David Santillo z Greenpeace International jest sceptyczny wobec rozjaśniania chmur morskich, przestrzegając przed nieprzewidywalnymi skutkami.

"To może prowadzić do zmian w wzorcach klimatycznych, nie tylko nad morzem, ale i na lądzie – to wizja, której powinniśmy unikać."

Podobnie, Karen Orenstein z Friends of the Earth US ostrzega, że geoinżynieria jest ryzykownym eksperymentem i że należy skupić się na odejściu od paliw kopalnych jako sposobie walki ze zmianami klimatycznymi.

Zobacz także Jak produkować energię i wodę? To innowacyjne rozwiązanie to umożliwia

Sarah Doherty z Uniwersytetu Waszyngtońskiego podkreśla, że testowanie nowych technologii jest kluczowe, ale trzeba też być świadomym ich potencjalnych negatywnych skutków.