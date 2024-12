Masz panele słoneczne? Możesz paść ofiarą cyberprzestępców

W ostatnich latach liczba instalacji paneli fotowoltaicznych w Holandii znacznie wzrosła. W 2015 roku było ich około 1,8 miliona , natomiast w kolejnych latach wzrosła nawet do kilkudziesięciu milionów.

Jako przykład podaje możliwość zdalnego wyłączenia paneli przez hakerów, co mogłoby pozbawić gospodarstwa domowe energii elektrycznej. Ponadto mogłoby to prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu różnych urządzeń w nawigacji i lotnictwie, systemie łączności dla służb ratowniczych C2000, a także w radiu oraz telewizji.