Jak ustawiać panele? Naukowcy z Indii już to wiedzą

Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Technologii w Kharagpur zbudowali model szacowania generacji energii dla dwustronnych modułów fotowoltaicznych. Ich zdaniem umożliwia on dokładne przewidywanie natężenia promieniowania świetlnego dla obu stron prototypowych paneli fotowoltaicznych.

W pv magazine możemy przeczytać o szczegółach dotyczących pracy naukowców z Kharagpur. Model oparty jest na geometrii Słońca - mierzony jest kąt między nim a danym miejscem na Ziemi, by obliczyć, ile energii słonecznej dotrze do określonego obiektu. Z wyników badań wynika, że model pozwala precyzyjnie określać natężenie promieniowania dla dwustronnych modułów fotowoltaicznych.

- Ta walidacja stanowi znaczący krok w kierunku rozwoju bardziej precyzyjnych modeli szacowania energii dla bifacjalnych systemów fotowoltaicznych, które mogą przyczynić się do optymalizacji ich projektów i maksymalizacji wydajności energetycznej - twierdzą naukowcy.

Modele, badające ilość promieniowania, która dociera do frontalnej strony modułów, są dobrze ugruntowane w literaturze naukowej. W przypadku modułów bifacjalnych sprawa nie jest dokładnie zbadana. Konieczne jest się skupienie tu nie tylko na świetle, które pada na front paneli, ale też na ilość promieniowania odbitego i napromieniowania tylnej części paneli.

Przy okazji badań naukowcy doszli do wniosku, że podniesienie instalacji na wysokość co najmniej 1 m może zwiększyć produkcję energii elektrycznej. Jest to szczególnie widoczne przy zwiększeniu kąta nachylenia. Uniesienie instalacji zwiększa też ilość wychwytywanego promieniowania odbitego od gruntu.