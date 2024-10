Jak zwiększyć pamięć wewnętrzną telefonu? Zrób to w prosty sposób

Pamięć wewnętrzna i pamięć zewnętrzna to dwa pojęcia, które często mylone są przez użytkowników smartfonów. Pamięć wewnętrzna to przestrzeń, która jest fabrycznie wbudowana w urządzenie. Przechowywane są na niej system operacyjny, aplikacje i wszystkie dane użytkownika, takie jak zdjęcia, filmy czy dokumenty . Jest to pamięć, której pojemność trudno zmienić, ponieważ jest ona fizycznie zintegrowana z telefonem.

Z kolei pamięć zewnętrzna to dodatkowe miejsce na dane, które można rozszerzyć dzięki karcie pamięci SD (jeśli urządzenie ma odpowiedni slot) lub poprzez korzystanie z chmury. To rozwiązanie pozwala przenieść część danych z pamięci wewnętrznej i odciążyć ją, co jest szczególnie przydatne w przypadku starszych lub mniej pojemnych urządzeń. Warto jednak pamiętać, że pamięć wewnętrzna jest zazwyczaj szybsza, co ma znaczenie przy korzystaniu z bardziej wymagających aplikacji i podczas codziennego użytkowania.