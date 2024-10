Samsung rozważa zmianę w ustawieniach. Użytkownicy nie będą szczęśliwi

Od kilku lat Samsung konsekwentnie wprowadza nowoczesne technologie do swoich urządzeń, co dodatkowo przyciąga klientów. Ekosystem Galaxy, obejmujący między innymi smartwatche, tablety i słuchawki, jest coraz bardziej zintegrowany, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób ceniących spójność i łatwość użytkowania. Popularność modeli Galaxy sprawia, że Samsung zyskuje pozycję lidera w wielu krajach, a zmiany, które firma planuje, mogą znacząco wpłynąć na przyszłość korzystania z tych urządzeń.