Jaką drukarkę dla studenta kupić? Top 5

Brother DCP-T425W

Brother DCP-T425W to wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne, które sprosta wymaganiom zarówno w domowym biurze, jak i w małej firmie. Drukarka atramentowa, która oferuje funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, zapewnia wysoką jakość wydruków przy jednoczesnym niskim koszcie eksploatacji. Dzięki zastosowaniu systemu uzupełniania tuszu InkBenefit Plus, możesz drukować do 7 500 stron w czerni i 5 000 stron w kolorze, co znacznie obniża koszty na stronę. Wydajność ta jest dodatkowo wspierana przez łatwo dostępne zbiorniki na tusz, które pozwalają na szybkie i czyste uzupełnianie atramentu. Urządzenie jest wyposażone w łączność Wi-Fi, co umożliwia bezprzewodowe drukowanie z różnych urządzeń, w tym smartfonów i tabletów. Wsparcie dla Brother iPrint&Scan pozwala na łatwe skanowanie i drukowanie bez potrzeby korzystania z komputera.

Epson EcoTank L3250

Epson EcoTank L3250 to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie niskie koszty druku oraz ekologię. To urządzenie wielofunkcyjne, które łączy w sobie opcje drukowania, skanowania i kopiowania, oferując jednocześnie niezwykle niskie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu EcoTank, który eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych kartridży, możesz zaoszczędzić nawet do 90 procent na kosztach atramentu. Zamiast kartridży, urządzenie korzysta z dużych, łatwych do uzupełnienia zbiorników na tusz, co pozwala na drukowanie nawet do 4 500 stron w czerni i 7 500 stron w kolorze na jednym zestawie tuszów. Urządzenie oferuje również wysoką jakość wydruków, dzięki czemu możesz cieszyć się ostrymi tekstami oraz żywymi kolorami na dokumentach i zdjęciach. EcoTank L3250 obsługuje różne formaty papieru, w tym A4, A5, A6 i koperty, co sprawia, że jest to wszechstronne narzędzie do pracy w biurze i w domu.

Canon Pixma TS5150

Canon Pixma TS5150 to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, które idealnie sprawdzi się w domu lub małym biurze. Drukarka atramentowa oferuje funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, zapewniając wysoką jakość wydruków przy jednoczesnej prostocie obsługi. Dzięki technologii druku FINE, Canon Pixma TS5150 dostarcza wyjątkowo ostre i szczegółowe wydruki zarówno w kolorze, jak i w czerni. To urządzenie, które umożliwia tworzenie profesjonalnych dokumentów, jak i wysokiej jakości zdjęć. Pixma TS5150 wyposażona jest w dwa wkłady atramentowe – czarny i kolorowy – co pozwala na efektywne zarządzanie atramentem oraz redukcję kosztów eksploatacji. Dzięki funkcji automatycznego drukowania dwustronnego, możesz zaoszczędzić papier, jednocześnie zwiększając wydajność pracy. Urządzenie obsługuje różne formaty papieru, w tym A4, A5, B5 oraz koperty, co czyni je uniwersalnym narzędziem do wielu zadań biurowych i domowych.

Epson EcoTank L3266

Epson EcoTank L3266 oferuje funkcje drukowania, skanowania i kopiowania, co czyni go wszechstronnym narzędziem do pracy w biurze i w domu. Drukarka zapewnia wysoką jakość wydruków, dzięki czemu możesz cieszyć się ostrymi tekstami oraz żywymi kolorami na dokumentach i zdjęciach. Prędkość drukowania wynosi do 10 stron na minutę w czerni i 5 stron na minutę w kolorze, co jest wystarczające do codziennych zadań. Urządzenie jest wyposażone w łączność Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, co umożliwia bezprzewodowe drukowanie z różnych urządzeń takich jak komputery, smartfony i tablety. Dzięki aplikacji Epson Smart Panel, możesz z łatwością sterować drukarką z poziomu urządzenia mobilnego, co znacznie ułatwia codzienne korzystanie z drukarki. EcoTank L3266 obsługuje różne formaty papieru, w tym A4, A5, A6 i koperty, co dodatkowo zwiększa jej wszechstronność.

HP Smart Tank 670

HP Smart Tank 670 to zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne, które oferuje wyjątkową wydajność i niski koszt druku, idealne zarówno do domu, jak i małego biura. Zastosowanie dużych, łatwych do uzupełnienia zbiorników na tusz pozwala na wydrukowanie nawet do 6 000 stron w czerni i 8 000 stron w kolorze na jednym zestawie tuszów, co znacząco obniża koszty eksploatacji. HP Smart Tank 670 to nie tylko drukarka, ale także skaner i kopiarka, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do codziennych zadań biurowych. Wysoka jakość wydruków to jedna z kluczowych zalet tego urządzenia – HP Smart Tank 670 dostarcza wyraźne i ostre dokumenty tekstowe oraz żywe, pełne kolorów zdjęcia. Dzięki funkcji automatycznego podajnika dokumentów, kopiowanie i skanowanie wielostronicowych dokumentów jest szybkie i wygodne.

