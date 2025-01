Jakie urządzenia w salonie pożerają najwięcej energii? Odkrywamy koszty

naturalnie Materiał powstał w ramach akcji ekologicznej

Przygotowaliśmy dla ciebie przegląd sprzętów w salonie, które generują największe koszty. Ilość zużywanej przez nie energii, czasem może nieco przerazić.

Ile energii elektrycznej zużywa klimatyzator?

Klimatyzator to jedno z urządzeń, które może znacząco podnieść koszty związane z energią. Według danych firmy Daikin, klimatyzator przy powierzchni 10 metrów kwadratowych wymaga około 1 kW mocy chłodniczej. Jednakże wartość ta jest zmienna i zależy od czynników takich jak izolacja czy nasłonecznienie. Co interesujące, faktyczna moc elektryczna potrzebna do działania klimatyzatora jest zwykle trzykrotnie mniejsza od jego mocy chłodniczej, ponieważ nie pracują one stale na pełnych obrotach.

Zakładając, że klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW działa przez osiem godzin dziennie, zużycie prądu wyniesie około 1 kWh na godzinę. To daje razem około 8 kWh dziennie, co przy aktualnych stawkach za energię oznacza koszt rzędu 8,80 zł dziennie. Choć pozwala to na komfort termiczny, może być to dość dużym wydatkiem, które czasem warto ponieść dla wygody.

Ile prądu potrzebuje telewizor?

Nowoczesne telewizory LED i LCD są znacznie bardziej energooszczędne niż starsze modele plazmowe. Z biegiem lat telewizory w domach stają się coraz większe, a według portalu Wirtualne Media w maju 2023, średni rozmiar sprzedawanych telewizorów po raz pierwszy przekroczył 50 cali. W naszych analizach uwzględniliśmy modele o tej przekątnej.

Telewizor o przekątnej 50 cali, zależnie od klasy energetycznej, zużywa od 50 do 120 W mocy. Przy czterogodzinnym oglądaniu dziennie statystyczny Polak zużywa około 0,5 kWh, co rocznie kosztuje około 200 zł. Należy jednak pamiętać, że ceny prądu mogą wzrosnąć w dalszej części roku.

A kominek elektryczny?

Interesującym zamiennikiem tradycyjnych kominków są kominki elektryczne, zwłaszcza tam, gdzie instalacja klasycznego modelu nie jest możliwa. Portal Decofire.pl informuje, że sam efekt płomieni w kominkach LED pobiera od 10 do 30 W. Natomiast modele halogenowe zużywają znacznie więcej, od 200 do 400 W. Koszt godziny działania kominka może wynosić od 3 do 45 groszy.

Jeśli dodatkowo kominek oferuje funkcję grzewczą, zużycie prądu znacznie rośnie. Tego typu urządzenia mogą wymagać od 750 W do ponad 2 kW mocy. Wówczas koszt użytkowania sięga od 0,80 zł do 2,25 zł za godzinę pracy.

Jak dużo prądu zużywają urządzenia audio?