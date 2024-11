Klimatyzacja jako ogrzewanie. Coraz popularniejszy sposób wśród Polaków

Kiedy nadchodzą upały, klimatyzator staje się nieocenionym sprzymierzeńcem. Co ciekawe, to samo urządzenie świetnie sprawdza się także jesienią i zimą w ogrzewaniu wnętrz. Na południu Europy, gdzie zimy są łagodne, rozwiązanie to jest powszechnie stosowane ze względu na mniejszą potrzebę inwestowania w tradycyjne systemy grzewcze. Również w Polsce staje się to coraz popularniejsze.