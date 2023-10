Jeden z najlepszych smartfonów do 2000 zł

Jeśli szukasz telefonu z dobrym procesorem, wyświetlaczem, bardzo przyzwoitym aparatem, sporą pamięcią, który nie szarpnie mocno po kieszeni, koniecznie powinieneś zainteresować się smartfonami Redmi. To submarka Xiaomi, która charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jej produkty należą do budżetowego segmentu, co jednak nie oznacza, że mocno odbiegają od produktów innych marek! Mają bardzo dobre podzespoły, wyświetlacze, aparaty, baterie, ładny wygląd, a to wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. Flagowy model Xiaomi Redmi Note 12 PRO+ 5G nie przekracza bariery 2000 zł i jest jednym z najlepszych smartfonów w swojej klasie cenowej.