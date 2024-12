Stare naklejki na szybie auta. Czy możesz otrzymać za nie mandat?

Przepisy dotyczące naklejek kontrolnych na szybach samochodowych zmieniły się na tyle, że nie ma już konieczności ich naklejania, co zostało zniesione w przeszłości. Mimo zmian, wielu kierowców nadal ma te naklejki na szybach, co jest całkowicie zgodne z przepisami ruchu drogowego. Pojawia się jednak pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy po przerejestrowaniu pojazdu poprzednia naklejka zawiera inny numer niż aktualne tablice rejestracyjne. Sprawdzamy, czy grozi za to mandat.