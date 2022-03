Karabin wyborowy McMillan TAC-50. Broń najlepszego snajpera świata

W 2017 roku "Wali" służący w jednostce kanadyjskich sił specjalnych Joint Task Force 2, trafił w Iraku cel z odległości 3540 m, ustanawiające nieoficjalny rekord celnego strzału z karabinu wyborowego.

Strzelec, który obecnie dołączył do Ukraińskiego Legionu Międzynarodowego, broniącego Ukrainy przed rosyjską agresją, korzystał wówczas z karabinu wyborowego McMillan TAC-50. Czym jest ta broń?

Broń na dalekie dystanse

McMillan TAC-50 to wielkokalibrowy karabin wyborowy, określany także mianem karabinu antymateriałowego (AMR – anti-material rifle). Został opracowany pod koniec lat 80. Przez amerykańską firmę McMillan Brothers Rifle Company i stanowi podstawową broń wyborową armii kanadyjskiej.

Karabin waży ok. 12 kg, ma 1,4 metra długości z czego 737 mm przypada na samonośną lufę – nie jest ona w żaden sposób podparta łożem, a jedynie osadzona w komorze zamkowej. Broń jest oceniana jako bardzo celna - z wysokiej jakości amunicją zapewnia celność rzędu 0,5 MOA (minuta kątowa).

McMillan TAC-50 to karabin powtarzalny: ma magazynek z amunicją, ale po każdym strzale użytkownik musi samodzielnie go przeładować - usunąć łuskę i wprowadzić nowy nabój do komory nabojowej. Broń ma polimerowe łoże, składaną kolbę i jest zasilana z 5-nabojowych magazynków, mieszczących naboje kalibru 12,7 mm (.50 BMG).

Amunicja .50 BMG – wielki kaliber, wielka energia

Jest to bardzo silna amunicja. Pocisk .50 BMG (12.7 × 99 mm NATO) ma bardzo dużą energię wylotową. Dzięki temu broń może być używana nie tylko do zwalczania siły żywej, ale także do niszczenia lekko opancerzonych celów, pojazdów, anten radarów czy np. stojących na płycie lotniska samolotów albo śmigłowców, a także do zdalnego detonowania niewybuchów.

Jak duża jest energia .50 BMG? W zależności od konkretnej amunicji to ok. 18 000 -20 000 dżuli. Dla porównania, pocisk 5,56 × 45 mm, wystrzelony z polskiego karabinka GROT ma energię wylotową na poziomie 1600 dżuli, a pocisk 9 × 19 mm wystrzelony z pistoletu – ok. 600 dżuli.

Ukraińskie uzbrojenie. Snajperzy i jednostki specjalne

Energia .50 BMG jest zachowywana nawet na bardzo dużym dystansie – szacuje się, że podczas rekordowego strzału, trafiający w cel pocisk po przeleceniu 3,5 km miał nadal energię ok. 2000 dżuli.