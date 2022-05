Karabin zaprojektowany dla USSOCOM. Belgijskie FN SCAR-L MK2 w Ukrainie

Karabinki FN SCAR powstały na zlecenie amerykańskiego dowództwa sił specjalnych (USSOCOM), które poszukało bardziej modularnej i perspektywicznej platformy niż ówcześnie wykorzystywane karabinki M4. Pierwsze egzemplarze trafiły do 75 pułku Rangersów w kwietniu 2009 roku, ale od 2013 nie zamawiano więcej karabinków FN SCAR-L.

Powodem było to, że karabinki FN SCAR-L zasilane amunicją pośrednią kal. 5,56x45 mm NATO nie przynosiły rewolucji w stosunku do zmodernizowanych M4A1 charakteryzując się przy tym trochę inną ergonomią. Użytkownicy narzekali głównie na ruchomą dźwignię przeładowania, której w karabinkach systemu AR-15 nie ma. Z kolei ten mankament był tolerowany w cięższej wersji zasilanej amunicją karabinową kal. 7,62x51 mm NATO, która była później zamawiana przez USSOCOM w większych ilościach.

Z kolei problem ruchomej dźwigni przeładowania został rozwiązany w modelu z oznaczeniem MK2, gdzie zastosowano bardzo interesujący mechanizm. Polega on na tym, ze dźwignia przeładowania w przednim położeniu jest niepołączona z zespołem ruchomym, a jeśli jest odciągnięta do tyłu to już tak.