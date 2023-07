Kiedy myć fotowoltaikę? Unikaj tego błędu

Mycie paneli fotowoltaicznych to czynność, której nie wykonuje się zbyt często. Wynika to z faktu, że poprawnie zaprojektowana instalacja jest w stanie oczyszczać się z większości zanieczyszczeń samoistnie. Odpowiedni kąt nachylenia w połączeniu z opadami deszczu często jest w stanie zapewnić czystość paneli.

Czasem jednak konieczne jest umycie modułów fotowoltaicznych. Taka sytuacja zachodzi m.in. w czasie suszy atmosferycznej, tj. kiedy przez dłuższy czas nie występują opady deszczu. Gromadzący się na panelach pył czy kurz zalega wówczas przez dłuższy czas, co może ograniczać wydajność fotowoltaiki. Co więcej, gdy na module zgromadzi się dużo pyłu, deszcz może nie poradzić sobie z kompletnym spłukaniem go, przez co pył może zalegać blisko krawędzi panelu.