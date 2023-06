Mycie paneli fotowoltaicznych. Czym to robić?

Mycie paneli fotowoltaicznych. Jak i czym to robić?

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych wzbudza pewne kontrowersje. Niektórzy posiadacze instalacji fotowoltaicznych twierdzą, że proces ten nie ma sensu. Inni z kolei uważają, że mycie fotowoltaiki to czynność obowiązkowa. Jak myć panele fotowoltaiczne, by nie wyrządzić szkód?

W obliczu przedłużającej się suszy atmosferycznej posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą zastanawiać się, czy nie powinni umyć paneli z zalegających na nich pyłów i osadów. Wiele osób nie wie jednak, jak myć panele fotowoltaiczne, szczególnie w przypadku instalacji zamontowanych na dachu. Proces ten nie jest skomplikowany, ale warto się do niego odpowiednio przygotować.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że typowe, naturalne zapylenie nie stanowi dużego problemu dla przydomowych elektrowni fotowoltaicznych. Zazwyczaj do pozbywania się go wystarczą opady deszczu. Problem pojawia się, gdy deszcz pada rzadko lub niezbyt intensywnie, co może sprawiać, że brud dłużej zalega na panelach fotowoltaicznych.

Kiedy myć panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne nie wymagają regularnego mycia. W większości przypadków mycie fotowoltaiki jest konieczne wówczas, gdy na modułach pojawią się punktowe, silne zabrudzenia, jak na przykład ptasie odchody. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa instalacji ze źródłem zapylenia, takiego jak np. pylące sosny, może pojawić się konieczność umycia instalacji po zakończeniu okresu pylenia.

Wynika to z faktu, że deszcz może sprawiać, że brud zgromadzi się na dolnej krawędzi modułów, przez co wyraźnie ograniczy jego wydajność. Taka sytuacja ma jednak zazwyczaj miejsce, gdy deszcz pada rzadko i niezbyt intensywnie, przez co z kurzu tworzy się swego rodzaju błoto, które trudno usunąć.

Mycie paneli fotowoltaicznych może być też konieczne w przypadku intensywnego, nienaturalnego pylenia. Na myśl przychodzi tu na przykład sąsiedztwo instalacji fotowoltaicznej z placem budowy. Niektóre prace, takie jak szlifowanie czy cięcie betonowych elementów szlifierką kątową, mogą bardzo mocno zabrudzić moduły fotowoltaiczne.

Mycie paneli fotowoltaicznych myjką ciśnieniową

Mycie fotowoltaiki wymaga odpowiedniej techniki i narzędzi. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie można wykorzystywać do tego celu myjki ciśnieniowej. Choć wydaje się, że to wygodne narzędzie, które pozwoli na czyszczenie paneli fotowoltaicznych, szczególnie na dachu, nie nadaje się ono do tego celu. Wysokie ciśnienie z myjki może uszkodzić moduły.

Jak i czym myć panele fotowoltaiczne?

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych najlepiej zrealizować przy wykorzystaniu szczotek o miękkim włosiu lub miękkich gąbek. Idealnie byłoby myć moduły, korzystając z wody destylowanej lub deszczówki. Jeśli nie jest to możliwe, wskazane jest spłukanie ich taką wodą po umyciu, aby uniknąć osadu pochodzącego z kamienia.

W przypadku mocno zabrudzonych instalacji fotowoltaicznych oprócz wody można użyć też delikatnych detergentów lub wody z octem. W przypadku standardowego zabrudzenia taka potrzeba nie powinna zachodzić zbyt często.

Czy warto myć panele fotowoltaiczne?

Należy pamiętać, że typowe lekkie zakurzenie paneli fotowoltaicznych nie wpływa w dużym stopniu na wydajność instalacji. Znacznie ważniejsze jest zacienienie, które może być powodowane przez poważniejsze zabrudzenia, liście, czy po prostu obiekty stojące w pobliżu instalacji fotowoltaicznej.

Zdecydowanie odradzamy samodzielne mycie instalacji fotowoltaicznych, które zamontowane są na dachu. Aby wykonać takie czynności, konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, który zapewni bezpieczeństwo. W przypadku braku możliwości bezpiecznego czyszczenia paneli lepiej jest zrezygnować z takiego procesu i czekać aż mocny deszcz usunie brud z modułów.

