Klimatyzator czy klimakonwektor? Co lepsze na upały?

Walka z upałami to walka nierówna, którą w dodatku musimy toczyć przez dłuższy czas. Nie dziwi więc, że coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w sprzęt, który jest w stanie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, które mogą sprawdzać się w celu chłodzenia pomieszczeń. Co wybrać - klimatyzator , klimakonwektor czy może klimatyzer?

Najlepsze i najbardziej wydajne urządzenie, które może szybko schłodzić pomieszczenie, a nawet całe mieszkanie, to klimatyzator stacjonarny. Właściwie dobrana moc urządzenia pozwala na schłodzenie wnętrza budynku nawet do poziomu 18 stopni Celsjusza. Trzeba pamiętać, że tak niskie temperatury wcale nie są korzystne dla naszego organizmu. Wyjście z tak wychłodzonego wnętrza na mocno nasłonecznioną ulicę, gdzie temperatura może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza, może wiązać się z przeżyciem szoku.

Klimatyzator stacjonarny ma istotną wadę - to urządzenie drogie. Cena jego zakupu wraz z montażem będzie kosztować co najmniej kilka tysięcy złotych. Trudno zredukować koszt montażu, ponieważ musi on być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Montaż klimatyzatora (lub klimatyzatorów, w zależności od mocy urządzenia i metrażu budynku) wiąże się też z dość zaawansowanymi pracami - konieczne jest rozprowadzenie m.in. przewodów elektrycznych i przewodów, w których krąży czynnik chłodniczy, co wiąże się z kuciem ścian lub układaniem koryt natynkowych.