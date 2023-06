Dofinansowanie klimatyzacji. Kto i kiedy może je dostać?

Wielu z nas słyszało o dofinansowaniu zakupu źródeł ciepła. Co jednak z klimatyzatorami? Okazuje się, że istnieje możliwość pozyskania środków na zakup klimatyzatora. Należy jednak spełnić pewne warunki.

Klimatyzator nie jest już urządzeniem, które kojarzy się z fanaberią, a coraz częściej postrzegany jest jako niezbędny sprzęt w domu. Lata w Polsce są upalne i możliwość zapewniania sobie komfortu cieplnego jest coraz bardziej doceniana. Niestety zakup i montaż klimatyzatora to proces całkiem kosztowny. Istnieje jednak sposób na to, by zredukować jego koszty.

Dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Podstawą jest konieczność zakupienia urządzenia z funkcją grzania. Jak czytamy w serwisie muratorplus.pl, klimatyzator taki jest pompą ciepła powietrze-powietrze, podlega już programom dotacji w Polsce.

Dofinansowanie klimatyzacji - Mój Prąd 5.0

Środki na zakup klimatyzatora można pozyskać nawet z programu Mój Prąd 5.0. Od tego roku program Mój Prąd pozwala bowiem na pozyskanie środków nie tylko na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale też urządzeń towarzyszących, wśród których znajduje się m.in. pompa ciepła, czyli na przykład klimatyzator z funkcją grzania. Na zakup klimatyzatora można pozyskać 4,4 tys. zł (maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z programu Mój Prąd, konieczne jest zakupienie instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie zakupu klimatyzatora - Czyste Powietrze

Innym programem, który pozwala na pozyskanie środków na zakup klimatyzatora, jest Czyste Powietrze. Wysokość dofinansowania zakupu tego rodzaju urządzeń zależy od tego, z którego poziomu dofinansowania będzie korzystać beneficjent. Ten zaś zależy od wysokości dochodów. Podstawowy poziom dofinansowania pozwala na pozyskanie do 4400 zł (maksymalnie 40 proc. kosztów), podwyższony poziom to 7,8 tys. zł (do 70 proc. kosztów), a najwyższy poziom to nawet 100 proc. kosztów zakupu klimatyzatora przy granicy ustalonej na kwotę 11,1 tys. zł.

Dofinansowanie klimatyzacji z programu Moje Ciepło

Kolejny program skierowany jest do osób, które budują nowy dom. Przewiduje on dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła, czyli m.in. klimatyzatorów z funkcją grzania. Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest budowanie domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) nie może wynosić więcej niż 63 kWh na metr kwadratowy w skali roku.

W przypadku programu Moje Ciepło na zakup klimatyzatora można pozyskać do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, a dla posiadaczy Kart Dużej rodziny do 45 proc. Kwoty dopłat mieszczą się w przedziale od 7 do 21 tys. zł.

