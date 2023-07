Kolej przyszłości? Niby na prąd, ale potrzebuje ropy

Niestety akumulatory nie wystarczają na długo. Maksymalny zasięg tego napędu to 15 kilometrów. Jest to jednak duży progres względem typowym pociągów napędzanych silnikiem diesla, ponieważ zużycie tego paliwa jest o 50 proc. niższe niż w klasycznych rozwiązaniach. To zaś przekłada się na zmniejszoną emisję, przede wszystkim w ośrodkach zabudowanych. Aby unikać spalania paliwa pociąg, można przełączyć na napęd akumulatorowy w regionie miejskim.