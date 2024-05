Kolejny dokument dostępny w mObywatel. Kogo powinno to ucieszyć?

Karta Dużej Rodziny to nie jedyny dokument, który jest dostępny w wersji cyfrowej w aplikacji mObywatel. Choć aplikacja ta już oferuje wiele możliwości, to wciąż trwają prace nad jej ulepszeniem. Zgodnie z zapowiedziami w najbliższej przyszłość ma ona zostać rozbudowana o nowe funkcje. Ministerstwo prezentuje przyszłe rozszerzenia mObywatela, szczegółowo opisując je na stronie z planami rozwoju .

Obie wersje Karty Dużej Rodziny, zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna, oferują ich użytkownikom różne benefity, w tym zniżki na bilety kolejowe, ulgi w opłatach paszportowych czy bezpłatny wstęp do parków narodowych. Beneficjenci programu mają także dostęp do wielu promocji przygotowanych przez partnerów inicjatywy. Znajdują się wśród nich m.in. ośrodki sportu i rekreacji (np. baseny, siłownie czy lodowiska), a także księgarnie, sklepy z artykułami dziecięcymi, a nawet restauracje.

Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Mogą ją otrzymać zarówno rodzice (w tym rodzice zastępczy), jak i małżonkowie rodziców. Kartę mogą uzyskać także dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole wyższej. Prawo do posiadania karty przysługuje również osobom, które miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich wieku i miejsca zamieszkania. Aby uzyskać KDR, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy odpowiadającym miejscu zamieszkania lub online za pośrednictwem Platformy Emp@tia.