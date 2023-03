Kompaktowa pompa ciepła. Mieści się pod zlewem

QG – taką niepozorną nazwę ma innowacyjna pompa ciepła opracowana przez szwedzką firmę Qvantum. To kompaktowe urządzenie, będące w rzeczywistości zintegrowanym systemem oferującym aż trzy różne funkcje. Odpowiada za ogrzewanie zimą i chłodzenie latem, a do tego zapewnia dostęp do ciepłej wody przez cały rok.

Kompaktowa pompa ciepła do mieszkania. Oto Qvantum QG

Wymiary pompy ciepła QG to 230 x 430 x 410 milimetrów, waga natomiast wynosi 30 kg. Modułowa konstrukcja sprawia, że zarówno instalacja, jak i ewentualne serwisowanie nie powinno przysparzać kłopotów. Częścią systemu jest również zbiornik na wodę o wymiarach 500 x 500 x 1050 mm i pojemności 145 litrów, który można jednak zawiesić na ścianie w dowolnej części mieszkania.



Źródło zdjęć: © Qvantum [ 1 / 2 ] Pompa ciepła Qvantum QG na zewnątrz

Niewielkie rozmiary wiążą się oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim szwedzka pompa ciepła cechuje się mocą 6 kW, co czyni ją odpowiednią raczej do mieszkania lub małego domu, do 100-metrowego budynku najpewniej okaże się już niewystarczająca. Dodać wypada, że maksymalna temperatura podgrzewania wody wynosi w przypadku tej pompy 70 stopni Celsjusza.

Kompaktowa pompa ciepła spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony mediów i branżowych specjalistów. W marcu 2023 roku we Frankfurcie przyznano jej nagrodę ISH Design Plus, uznając urządzenie za "przyszłościowy produkt" cechujący się nieprzeciętną "trwałością, estetyką i funkcjonalnością".

Ciepłownictwo piątej generacji

Urządzenie podłączyć należy do lokalnej, niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej. Energia stamtąd jest wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia. Nadmiar ciepła i chłodu jest zbierany wzdłuż obwodu, a energia – zwracana do sieci. To tzw. ciepłownictwo piątej generacji, które pozwala na zaoszczędzenie nawet 80 proc. energii (zestawiając taki system z tradycyjnym ogrzewaniem gazowym). Może być też neutralne klimatycznie – tak długo, jak bazą dla systemu jest energia z odnawialnych źródeł.

"Proponujemy zastąpienie pieców gazowych niskotemperaturowymi sieciami ciepłowniczymi łączonymi z kompaktowymi pompami ciepła. Nasze rozwiązanie pozwala właścicielom nowych i starych budynków w Europie szybko przejść na ogrzewanie niezależne od paliw kopalnych" – wyjaśnia Fredrik Rosenqvist, dyrektor generalny firmy Qvantum.

